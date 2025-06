Lexa vai ser madrinha de bateria da Dragões da Real

A chegada da cantora Lexa à agremiação representa a ampliação de sua atuação nas principais avenidas do país. Para o presidente da escola, Renato Remondini, a presença de Lexa traduz o espírito da Dragões da Real:

“Temos certeza de que a vinda da Lexa aconteceu no momento certo, tanto para nós quanto para ela. A Dragões é lugar de gente feliz e tem uma comunidade muito acolhedora. Nada mais justo do que receber com carinho uma pessoa que desfila desde os 8 anos, que valoriza e vive o Carnaval de verdade. O samba é isso: pertencimento, inclusão e acolhimento.”

Fala Lexa

“O meu relacionamento com a Dragões começou há algum tempo. Eles já tinham me convidado antes, mas por conta de agendas e outros compromissos, ainda não era o momento. Agora finalmente chegou e estou extremamente feliz. A escola me acolheu com muito carinho. As pessoas são alegres, como eu também sou, e a energia bateu de verdade. Agora é oficial, e eu estou pronta para viver essa nova etapa”, declara a artista.

A escola se declara para a nova madrinha: “aqui na nossa quadra, no nosso barracão, no nosso desfile, você encontrará um porto seguro”.

Referência no pop nacional, Lexa vem construindo um caminho sólido ao unir sua carreira artística ao universo do samba, mostrando que é possível conciliar diferentes expressões culturais com paixão e comprometimento. Sua coroação como madrinha de bateria da Dragões da Real marca um novo capítulo em sua história com o Carnaval.

