As liberações de veículos apreendidos e de documentos retidos ou bloqueados pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) passam a ser feitas exclusivamente de forma online, pela plataforma Americana Inteligente (1Doc), acessível por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), a partir desta quinta-feira (13). A medida foi adotada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) com o objetivo de promover mais agilidade, segurança e praticidade à população.

Os interessados poderão fazer as solicitações por meio dos assuntos “Liberação de Veículos Apreendidos pela GAMA”, no caso de veículos removidos ao Pátio, ou “Liberação/desbloqueio de documentos de veículos retidos pela GAMA”, quando a documentação é recolhida devido a alguma irregularidade.

“Observamos que grande parte dos cidadãos que procuram a secretaria para esses procedimentos já apresenta a documentação em formato digital. Diante disso, entendemos que a migração desse processo para o ambiente online seria a forma mais adequada de tornar o atendimento mais ágil, moderno e alinhado às atualizações e melhorias que vêm sendo implementadas nos serviços públicos”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Apesar da mudança para o método digital, os documentos exigidos para os procedimentos seguem os mesmos. É necessário apresentar: documento do veículo (CRLV); recibo de compra e venda (CRV) ou certidão de propriedade (documento retirado no site do Detran); e CNH do proprietário e do condutor, caso não seja o mesmo. As liberações são entregues somente ao proprietário do veículo ou ao representante legal, mediante procuração com firma reconhecida em cartório.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3475-3300 (Utransv) ou (19) 3465-2928 (Pátio).