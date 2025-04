Por meio da Indicação nº 214/2025, o vereador Lico Rodrigues (PSD) solicitou ao Poder Executivo de Nova Odessa que adote as medidas necessárias para que o Pronto Socorro do Hospital Municipal passe a contar com médicos plantonistas nas especialidades de Ortopedia e Cardiologia.

“É de grande importância que esses médicos especialistas estejam disponíveis no Pronto Socorro, especialmente aos finais de semana, para que seja possível prestar socorro de forma imediata aos pacientes que chegam em estado grave”, detalhou o vereador Lico. O documento foi lido na sessão da Câmara Municipal e encaminhado ao Poder Executivo.