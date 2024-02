Fernanda Feliciano, dirigente do SindProSBO deve ser aposta

do coletivo de professoras para a disputa por uma vaga na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste este ano.

Diretora do sindicato, Fernanda esteve com Gisele Ramires em diálogo com o ministro Alexandre Padilha solicitando verbas para a educação municipal esta terça-feira em agenda com o ministro das relações institucionais. O encontro ocorreu na cidade de Santo Antônio de Posse e o sindicato foi representado pelas suas

Após entregar o documento com o pedido de recursos diretamente ao ministro, as diretoras do SindProSBO abordaram os desafios enfrentados pela categoria em SBO. Fernanda e Gisele também reforçaram a importância do apoio do governo federal, sobretudo diante da gestão do governador Tarcísio de Freitas, que busca retirar R$ 9 bilhões da educação enquanto se recusa a dialogar com os professores.

O ministro Alexandre Padilha ouviu as dirigentes atentamente e, de forma muito solícita, se comprometeu a ajudar o SindProSBO e a cidade de Santa Bárbara a avançar na pauta da educação. A diretoria do sindicato terminou a agenda com satisfação e otimismo. O SindProSBO manterá esse diálogo com todas as autoridades que queiram conversar com o sindicato. Por meio de ações como essa, torna-se mais fácil obter melhorias para a categoria e para a educação municipal como um todo.

