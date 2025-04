Liderança silenciosa e discreta na Câmara de Nova Odessa, o vereador Marcelo Maito (União) tem conquistado o respeito e a admiração dos colegas. O novato exerce a difícil função de líder de governo no Poder Legislativo, mas com leveza e muitas vezes descontração. Na sessão realizada na semana passada, Maito arrancou risos dos colegas ao citar a frase “Para nossa alegria”, entrando em uma brincadeira interna que se refere a um meme na internet.

Durante uso da palavra no último dia 22, Maito voltou a brincar. Depois de dizer que a Prefeitura pode contar com o mandato do vereador para buscar recursos externos e revitalizar o Parque Ecológico Isidoro Bordon, ele disse esperar que o Zoológico Municipal volte a ser “motivo de alegria”. Em seguida, emendou o bordão: “Para nossa alegria”. Na sequência, a vereadora Márcia Rebeschini (União) não conteve os risos ao usar a palavra e lembrou que ela e colegas brincam com Maito.

Publicado em 13 de março de 2012, o vídeo viral tem 2:30 minutos de duração. Nele, os irmãos Jefferson e Suellen, juntamente com sua mãe Mara da Silva Barbosa, cantam a música “Galhos Secos”, da banda Êxodos, e acabaram tornando-se cômicos. Enquanto cantarolavam, Jefferson soltou um grito no verso “Para Nossa Alegria”, fazendo com que Suellen tivesse uma crise de riso e sua mãe saísse da sala. A divulgação constante do vídeo pelo antigo Programa Pânico, da Rede TV e depois Band, eternizou o conteúdo na internet.

O próprio vereador assumiu a brincadeira depois de usar algumas vezes a expressão “Para nossa alegria”. Inclusive circula uma figurinha em conversas de WhatsApp dos próprios vereadores com a imagem de Maito e a frase famosa. O parlamentar tem recebido elogios pela serenidade em lidar com os ânimos mais exaltados e nos momentos mais tensos, inclusive do presidente Oséias Jorge (PSD) e da oposição firme de André Faganello (Podemos) e Elvis Garcia-Pelé (PL) ao governo do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD).