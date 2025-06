Ligou pra sogra pra avisar da briga, mas 'desmaiou' esposa na parede

Um rapaz que ligou pra sogra pra avisar da briga com a esposa acabou ‘se entregando’ ao enviar depois uma foto dela aparentando estar dormindo. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima foi parar na UTI do hospital Afonso Ramos.

A mãe viu a foto da filha e ele terminou contando que ela tinha ‘batido a cabeça’. A mãe correu pra casa do casal e chamou a emergência. O caso foi registrado já por volta das 23h30 na vila Rica.

Abaixo relato da GM com a sogra do agressor

Por determinação do CICOMM, os patrulheiros se deslocaram até o PS Dr. Afonso Ramos onde fizeram contato com a pessoa de Kátia Cristina da Silva Ferreira, genitora de Nicoli Cristina da Silva Mendonça, 20 anos, do lar. Katia informou que por volta das 19h recebeu uma ligação de seu genro M.T.U.N, 20 anos informando que havia brigado com Nicoli.

Por volta das 22h, Kátia, tentou contato com ambos para saber como estavam e ninguém atendia, que após muitas tentativas recebeu uma mensagem de M. Informando que Nicoli estava dormindo enviando juntamente uma foto de visualização única que ao abrir percebeu algo estranho com a filha, aparentando estar desfalecida.

M. acabou por dizer que havia durante a discussão empurrado Nicoli e que a mesma havia batido a cabeça, que diante da confirmação da agressão, Katia se deslocou até a residência da filha e a encontrou desfalecida e que imediatamente a conduziu até o P.S. onde a filha voltou momentaneamente em si , porém com fala fraca conseguiu avisar que M. bateu sua cabeça por diversas vezes contra a parede, e desmaiou novamente.

Foi então feito contato com M. que se encontrava pelo P.S e confirmou que durante a discussão empurrou Nicoli que bateu fortemente a cabeça contra a parede e que após a discussão prosseguiu por mais 30 ou 40 minutos até que ela começou a passar mal e ficou desacordada.

Diante os fatos foi dado voz de prisão para M. que foi conduzido ao plantão policial onde a autoridade de plantão tomou conhecimento dos fatos e ratificou a voz de prisão, recolhendo M. na cadeia pública local a disposição da justiça.

Nicoli foi encaminhada para UTI.

