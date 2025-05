Fizeram limpa na secretaria de Saúde e guarda recuperou, em SBO

Ladrões que fizeram a limpa na secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste foram detidos horas depois no bairro Nova Conquista este final de semana. O caso começou no sábado, quando equipamentos do almoxarifado no Distrito Industrial foram furtados.

Os ladrões agiram à noite. Ainda no sábado, PMs detiveram dois rapazes no bairro Nova Conquista com parte do material levado. Um morador do bairro entregou os ladrões. Foi bastante material recuperado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste – SP

Limpa na secretaria

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Sandrin .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Andrade

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM José .🚨GCM Siloni .🚨GCM Washington

.📍DATA: 04/05/2025 .📍HORA: 23:10 .📍LOCAL: Rua Lúcia Iatarola Crespo, S/N (campo de futebol) – Nova Conquista

🛑 APREENSÃO DE OBJETOS

Foi informado pelo Comando GCM que na data de ontem, 03/05/2025, vários equipamentos do armazém (almoxarifado) da secretaria de saúde deste município (Rua Henrique Wiezel – Distrito Industrial I) foram furtados no período noturno.

Sendo de conhecimento das equipes que na mesma data, local e prática dois residentes do bairro Nova Conquista foram detidos com alguns equipamentos pela Polícia Militar, foi intensificado o patrulhamento pela referida região com o intuito de localizar os objetos subtraídos.

Em dado momento um munícipe anônimo solicitou a parada da viatura, este informando que visualizou indivíduos em um veículo de cor escura descarregando algumas caixas próximas a um campo de futebol no mesmo bairro. Deslocado até o ponto informado foi logrado êxito em localizar vários dos equipamentos em questão. Fatos apresentados no plantão policial onde todo o material foi apreendido.

Objetos localizados:

– 08 Monitores LG

– 02 Condensadoras de ar condicionado VIX

Mais notícias da cidade e região