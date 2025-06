Em virtude de uma manutenção de limpeza e desinfecção do reservatório localizado no Trinta e Um de Março, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água poderá ficar prejudicado no período das 8 às 21 horas, na terça-feira, dia 3, para os bairros: Trinta e Um de Março, Trabalhadores, San Marino e Terra Azul.

A medida é necessária para preservar e manter a segurança e qualidade da água já pronta para o abastecimento da região atendida por este ponto de distribuição, cujo sistema é composto por um reservatório elevado de concreto e capacidade de armazenar 1.000m³ de água. Outros reservatórios do município constam no cronograma de limpeza e desinfecção.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e reforça a necessidade da realização do serviço. A orientação é para que façam o uso racional da água reservada da caixa do imóvel no período da manutenção a fim de minimizar possível interrupção no fornecimento. Os telefones para informações são 0800-770-3459, 3459-5910 ou mensagens de texto para WhatsApp: (19) 9.9992.6848, atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite.