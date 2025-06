Lions Athletic leva o bi do Amador Feminino em Americana

O Lions Athletic Club é o campeão da temporada 2025 do Campeonato Amador Feminino de Americana, competição de futebol organizada pela Secretaria de Esportes. A partida decisiva aconteceu na sexta-feira (27), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Lions Athletic fez 1 a 0

O Lions venceu o Atlético Orquídeas por 1 a 0, após uma partida bastante equilibrada. Com o resultado, a equipe conquistou o bicampeonato do Amador Feminino, que neste ano contou com nove participantes.

O secretário de Esportes, Márcio Leal, comemorou o sucesso do torneio.

“Mais uma vez, vemos o futebol feminino crescendo e mostrando a força que tem na nossa cidade. Nosso compromisso é seguir investindo, incentivando e criando cada vez mais oportunidades para que o esporte feminino cresça ainda mais em Americana. Parabéns a todas as equipes que participaram e, em especial, às campeãs pelo grande jogo na final”, destacou.

O Lions, além do título da competição, ficou com a defesa menos vazada, após sofrer apenas um gol, e teve as atletas Larissa Bueno e Cintia Rosa como artilheiras da competição, com quatro gols cada uma.

A final do Amador Feminino também contou com a presença dos vereadores Gutão do Lanche e Renan de Angelo.

