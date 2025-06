Lions e Orquídeas decidem Amador Feminino esta sexta

As semifinais do Campeonato Amador Feminino de Americana, competição de futebol organizada pela Secretaria de Esportes, foram marcadas por grandes jogos na noite de quarta-feira (25), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Atlético Orquídeas e Alpha Brasil fizeram um duelo equilibrado, que terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. O Orquídeas garantiu a vaga na final após levar a melhor por 2 a 1 na disputa de pênaltis.

No outro confronto da noite, o Lions Athletic mostrou sua força, superou o Bola na Rede por 3 a 0 e agora vai em busca do bicampeonato da competição.

“Essas semifinais mostraram a evolução do futebol feminino na cidade. As equipes deram um show de dedicação e organização. Estamos muito felizes com o sucesso do campeonato e com a presença cada vez maior do público nas arquibancadas”, comemorou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A final do Amador Feminino, entre Lions Athletic e Atlético Orquídeas, será disputada nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, também no Centro Cívico.

SEMIFINAIS

25/06 (quarta-feira) – Centro Cívico

Bola na Rede 0 x 3 Lions Athletic Club

Atlético Orquídeas (2) 1 x 1 (1) Alpha Brasil

FINAL Lions x Orquídeas

27/06 (sexta-feira) – Centro Cívico

19h – Atlético Orquídeas x Lions Athletic Club

