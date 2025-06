Livro centenário da Câmara de Americana terá participação de empresas locais

A Câmara Municipal de Americana, em parceria com a Two Produção Cultural, prepara um livro comemorativo para celebrar o centenário do Legislativo municipal (1925-2025). A obra será assinada pelo ex-vereador Orestes de Camargo Neves, e será lançada em dezembro de 2025, contando com:

● Pesquisa inédita no Arquivo Histórico da Câmara (atas, projetos de lei manuscritos, fotos).

● Depoimentos de vereadores, jornalistas e moradores que testemunharam a evolução da cidade.

● Um website interativo com versão digital gratuita e linha do tempo multimídia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto tem o objetivo de perpetuar a história do Poder Legislativo americanense e também propõe inspirar a futura geração com exemplares distribuídos nas unidades escolares, biblioteca e demais repartições públicas.

Será financiado com verba privada através do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo – ProAC e patrocínios diretos de empresas americanenses. “Este livro é uma oportunidade para empresas se associarem a um projeto de legado cultural, com visibilidade em mídia, eventos e nas páginas da obra”, destaca Orestes de Camargo Neves, autor do projeto.

Vantagens Fiscais

Este projeto é uma oportunidade única para empresas alavancarem seus investimentos em cultura através de incentivos fiscais. A obra está em fase de captação via ProAC ICMS (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), permitindo que patrocinadores direcionem parte do valor devido em impostos para a realização deste legado histórico.

“A marca não apenas fortalece a memória de Americana, mas também otimiza recursos com impacto social e cultural.”, completa Orestes.

Como apoiar o livro:

Empresas interessadas em patrocínio podem entrar em contato até (data) pelo telefone (19 97160-5420). As contrapartidas incluem:

● Sua marca na capa e em materiais de divulgação.

● Direito a exemplares para clientes e colaboradores.

● Participação no evento de lançamento com cobertura da imprensa.*

Leia + sobre partidos política regional