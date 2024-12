As lotéricas estão lotadas nas últimas horas antes do sorteio da Mega da Virada nesta terça-feira, último dia de 2024.

O NM passou em pelo menos 4 lotéricas em Americana e Santa Bárbara e presenciou grandes filas em todas.

O site da Caixa Econômica, que permite apostas on-line, estava congestionado na noite de ontem e manhã de hoje. Os apostadores tiveram que esperar em uma fila virtual.

As apostas podem ser feitas até as 18h e o maior prêmio da história da Mega-Sena será sorteado a partir das 20h. Quem acertar as 6 dezenas levará para casa R$600 milhões.

FOTO Lotérica do Supermercados Crema da Avenida Nossa Senhora de Fátima / Novo Momento