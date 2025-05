Luan Santana causa com roupa diferentona

No dia 4 de maio, completam-se cinco anos da morte de Aldir Blanc, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Autor de versos que marcaram gerações, o compositor deixou um legado de 717 obras musicais e 56 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que preparou um estudo especial em homenagem à data.

Entre suas criações, o destaque vai para “O bêbado e a equilibrista”, parceria com João Bosco e eternizada na voz de Elis Regina. A canção é a mais regravada de sua autoria, com 100 fonogramas cadastrados. Já no ranking das músicas mais executadas de Aldir Blanc nos últimos cinco anos, “Coração pirata” aparece na liderança, seguida por “O bêbado e a equilibrista” e “Entre a serpente e a estrela”.

João Bosco, seu parceiro mais frequente, é também o intérprete que mais gravou obras de Aldir Blanc — são 232 gravações cadastradas. Outros nomes como Moacyr Luz, Guinga, Elis Regina e Leila Pinheiro também se destacam como os que mais regravaram obras de autoria de Blanc.

Ranking das músicas de autoria de Aldir Blanc mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

