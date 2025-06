Lucas Leoncine apresenta emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana diversas emendas ao projeto de lei n° 46/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2026. O projeto traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano.

Entre as emendas apresentadas pelo parlamentar estão a revitalização de doze praças públicas, como a Praça Antônio Faé e a Praça Nossa Senhora Aparecida; a duplicação da estrada da Balsa; a reforma do Terminal Rodoviário e do Viaduto Centenário; a aquisição de sonômetros pela GAMA; a realização de obras voltadas à mobilidade urbana na região do CPC, no Centro; a implantação de reservatórios no Mirandola e Jardim da Balsa; recapeamento asfáltico no Werner Plaas, Campo Limpo e Cidade Jardim I; troca da rede de água e esgoto nos bairros Jardim Ipiranga, Girassol e Vila Frezzarim e obras que visem combater alagamentos na Avenida Bandeirantes, no cruzamento com a Rua Carioba.

O parlamentar propõe ainda iniciativas que visam ampliar as ações voltadas ao desenvolvimento tecnológico em Americana. “Estou propondo mais de 50 ações, entre obras e políticas públicas, para que a cidade possa sanear problemas estruturais em todos os territórios. Eu destaco a questão da implantação de parque tecnológico e de incentivo tributário voltado aos investimentos em inovação e tecnologia, e enfatizei melhorias nos serviços de saúde e educação. Vamos acompanhar a execução do orçamento e trabalhar para que as proposituras sejam atendidas”, explica Leoncine.

As emendas seguem agora para apreciação dos vereadores em Plenário, durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, em sessão extraordinária a ser agendada pela Câmara

