Vereador de Americana esteve com cacique político do PSD em evento

O vereador Lucas Leoncine participou nesta quinta-feira (12) do evento “Conexão APM”, promovido pela Associação Paulista de Municípios. O projeto consiste em encontros regionais em todo o estado de São Paulo focados no diálogo entre os municípios e na capacitação técnica dos gestores públicos municipais. Os temas debatidos foram escolhidos com base em uma pesquisa realizada junto aos prefeitos que participaram do 67º Congresso Estadual de Municípios.

De acordo com o parlamentar, palestrantes e lideranças nacionais apresentaram informações e ministraram oficinas aos associados da APM sobre assuntos fundamentais para as prefeituras paulistas, como reforma tributária, finanças, pacto federativo e recursos para saúde e educação. “Mudanças significativas impactarão os orçamentos municipais, por isso é fundamental estarmos atualizados e estudarmos os melhores caminhos para garantir que Americana mantenha e amplie os serviços públicos oferecidos”, comentou Leoncine.

O encontro teve a participação do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, e o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinicius Marchese Marinelli. “Esse encontro nos permitiu ampliar a representatividade de Americana, pois dialogamos com autoridades públicas em nível estadual e federal, compartilhando os desafios que enfrentamos na cidade e buscando oportunidades para que projetos bem-sucedidos e investimentos sejam trazidos para nossa região”, destacou o vereador.

A Associação Paulista de Municípios representa os 645 municípios paulistas e possui participação efetiva em diversos conselhos estaduais, como o Conselho Estadual de Meio Ambiente – Consema, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e os conselhos de Consumidores das Companhias de Energia Elétrica: Bandeirantes, CPFL, Elektro, Eletropaulo e Piratininga.