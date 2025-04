O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a construção de canaleta de água (sarjetão) entre as ruas Monteiro Lobato e Paulo Setúbal, na Vila Massuchetto.

No documento, o parlamentar explica que moradores do bairro entraram em contato com seu gabinete informando que, durante dias de chuva, a água se acumula em parte da via, por ser rebaixada, o que atrapalha o fluxo de veículos e gera riscos de acidentes. “Estive essa manhã em conversa com a população e realmente pudemos ver que a construção do sarjetão é fundamental para garantir o escoamento adequado da água pluvial. Além disso, o asfalto não está em boas condições. Estamos encaminhando a demanda para que a prefeitura execute as obras no local”, disse Lucas.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 29, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.