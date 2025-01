Vazou um vídeo da atriz de chiquititas Julia Gomes e a apresentadora se beijando em praia.

Musa da Barroca Zona Sul aposta em puxar pneu na praia como atividade física



Ravena Hanniely, musa da escola de samba Barroca Zona Sul, está levando a sério sua preparação física para o Carnaval de 2025. Aos 23 anos, a influenciadora intensificou sua rotina de treinos com um programa pesado de CrossFit e musculação, tudo para garantir que vai cruzar o Sambódromo do Anhembi com a energia lá no alto. E nada de moleza! Ravena já deixou claro que sua meta é “chegar leve para os desfiles e depois se permitir aproveitar as festividades sem culpa”.

Recentemente na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Ravena fez uma série intensa de exercícios na areia. A musa puxava pneus e realizava movimentos de alta intensidade, mostrando que não está para brincadeira. “Treinar na areia dá um gás extra porque exige mais força. Isso me ajuda a melhorar minha resistência e prepara minhas pernas para horas de samba”, revelou a influencer.

Mas não é só de treino ao ar livre que se faz a rotina de Ravena. A musa se joga no CrossFit pesado quatro vezes por semana, queimando cerca de 800 calorias por sessão. Cada treino combina levantamento de peso, movimentos funcionais e exercícios aeróbicos de alta intensidade. “O CrossFit me desafia a cada dia. Quando acho que não aguento mais, dou aquele empurrãozinho final. É uma preparação mental e física. Quando chegar o Carnaval, sei que vou estar pronta”, explicou Ravena.

Para complementar, Ravena ainda se dedica a três horas diárias de musculação e não abre mão de praticar samba com uma mochila de 15 kg nas costas. “Carregar peso enquanto danço é meu segredo para ganhar resistência sem perder a leveza dos movimentos. Quero que cada passo meu na avenida seja firme, mas sem esforço aparente”, afirmou a musa com convicção.