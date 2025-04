Lucro do Santander Brasil cresce 27,8% e vai R$3,86bi

O lucro líquido gerencial do Santander Brasil no primeiro trimestre de 2025 atingiu R$ 3,861 bilhões, cifra 27,8% superior à registrada nos três primeiros meses do ano passado. A receita total subiu 7% em 12 meses, somando R$ 21 bilhões, enquanto as despesas gerais cresceram 4,4% – uma evolução inferior à da inflação – e o índice de eficiência evoluiu 2,5 pontos percentuais, atingindo o melhor patamar em três anos (37,2%). No mesmo período, o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco subiu 3,3 pontos percentuais, atingindo 17,4%.

Entre janeiro e março deste ano, a carteira de crédito ampliada avançou 4,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e ficou estável na comparação com os três meses anteriores. Os índices de inadimplência seguem sob controle, em 3,3% (0,1 ponto percentual de variação em um ano). As captações apresentaram leve alta no trimestre (0,9%), com um crescimento de 4,5% na comparação anual.

“O resultado do 1T25 reflete nosso foco na execução da estratégia construída ao longo dos últimos anos, voltada para uma operação cada vez mais diversificada, resiliente e rentável. Neste sentido, mantivemos os patamares de lucro e rentabilidade do último trimestre de 2024, a despeito de um ambiente macroeconômico doméstico e internacional mais desafiador”, afirma Mario Leão, CEO do Santander Brasil.

Santander Brasil tem 71 milhões de clientes

Com 70,7 milhões de clientes no Brasil, sendo 33,2 milhões ativos, lança neste segundo trimestre de 2025 o One APP, seu novo aplicativo. “Continuamos com nosso foco obsessivo na transformação da experiência e jornada de nossos clientes, neste trimestre representado pelo nosso One App, tornando a relação com os clientes muito mais personalizada, integrada e eficiente – queremos ter uma conversa única e contínua com todos.”, acrescenta Mario Leão. “Também evoluímos na experiência de pagamentos, com o lançamento do Pix por aproximação e do ‘click-to-pay’, combinando inovação, conveniência e segurança.”

