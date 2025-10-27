Aluna do Seis Americana, Luisa Fontes ficou em segundo lugar no festival de canto estudantil FestVoz.

Participantes de todos as unidades do Sesi do estado de São Paulo.

Depoimento de Luisa Fontes

luisafontesoficial 14 h

Minha apresentação no FestVoz 2025.

Fiquei em segundo lugar e é só gratidão.

Não é sobre medalha, troféu e dinheiro… É sobre todo aprendizado e aos momentos incríveis que tive com meus novos amigos.

Gostaria de agradecer a minha família por me apoiarem, a toda equipe do FestVoz, aos jurados, ao SESI e a minha professora de canto.

Já quero voltar.

https://www.instagram.com/reel/DQSskH3DW24/?igsh=cDFpZHNzYnN0cmZ0