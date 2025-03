O presidente Lula lidera num medicamente a corrida pela reeleição em Santa Bárbara d’Oeste.

Ele tem 33% das intenções de voto está empatado com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Eduardo, que tem 31%.

A pesquisa feita pela Memento consultoria ouviu 555 barbarenses no último dia 15 de março e o levantamento tem margem de erro de 2,7 por cento. Foi feita apenas apresentação estimulada (com disco) para os entrevistados.

Também estavam no questionário os nomes do governador de Goiás Ronaldo Caiado, do governador de Minas Gerais Romeu zema e de Ciro Gomes.

Ciro aparece com 5,4% enquanto Caiado tem 4,7%. Novato nas disputas nacionais, Zema vem atrás deles, com 1,8%.

Bolsonaro bateu Lula ‘2 pra 1’ em 2022

Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Santa Bárbara em 2022. Ele teve praticamente o dobro de votos do petista na eleição no 2o turno. JB recebeu 73.567 votos, o equivalente a 66,34% do total da cidade. Já Lula (PT) foi a escolha de 33,66% dos eleitores e recebeu 37.322 votos.

