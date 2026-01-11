Dois meses após fazer 80 anos, o presidente Lula da Silva curtiu a virada do ano em uma praia do litoral brasileiro. A primeira dama Janja da Silva postou fotos e petistas e admiradores do presidente replicaram exaltando o estado de saúde (preparo físico) de Lula.

O brasileiro será o primeiro candidato a reeleição com mais de 80 anos a história recente do país.

Lula Biden e 2022

Em 2024, o norte-americano Joe Biden não resistiu aos problemas de saúde e acabou abrindo mão da disputa pela reeleição. Em 2022, quando disputou a eleição contra o então presidente Jair Bolsonaro, o petista teve outra foto publicada na praia, esta ao lado da esposa Janja.

A foto também criou alvoroço nas redes e comparações com Bolsonaro, hoje preso na Polícia Federal.