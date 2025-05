O presidente Lula da Silva (PT) aproveitou o feriado para usar o tempo de TV e acenar para a classe média com falas sobre imposto de renda para os trabalhadores mais precários e a esquerda sobre o debate em torno da escala 6×1.

A fala foi transmitida em rede nacional na noite desta quarta-feira e repercute neste feriado 1o de Maio dia do Trabalho.

Fala de Lula na TV

Quero aproveitar o 1 de maio para anunciar duas medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o Projeto de Lei que zera o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. E quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim: quem ganha menos, não paga. E quem ganha muito paga o valor justo.

A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que trabalhador e a trabalhadora passam seis dias no serviço e têm apenas um dia de descanso. A chamada jornada 6 por 1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade, para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras.

