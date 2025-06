Lurdinha faz campanha pra presidente do PT

A ex-vereadora Lurdinha Ginetti usou as redes sociais para fazer sua campanha para presidente do PT Americana. Ela concorre com o atual presidente Eduardo Coienca e com a vereadora Juliana Soares.

Ela foi candidata a prefeita de Americana em 2020 e candidata a vereadora agora em 2024. Lurdinha foi forte na política local durante o governo Erich Hetzl Jr (2003-2008).

Abaixo o texto de campanha de Lurdinha

Companheiras e companheiros,

Resistimos aos ataques da extrema direita e à tentativa de destruição da democracia. Resistimos. Agora é hora de reconstruir o nosso partido com coragem e base!

👉 Proponho uma direção com escuta, democracia interna, formação política e apoio à militância.

👉 Vamos preparar e apoiar lideranças para 2026 e 2028.

👉 Lutar contra privatizações, fortalecer os movimentos sociais e reafirmar nosso compromisso com os direitos do povo.

👉 Quero coordenar o partido com quem constrói o PT todos os dias: a base!

🚩 Vote Lurdinha Ginetti – 510

🗳️ Chapa União e Reconstrução – 680

📍 Dia 06 de julho, das 9h às 17h

📌 Câmara Municipal de Americana

Indignação, coragem e esperança!

Conto com seu apoio.

Até a vitória, compas!

