A Sessão Pontos MIS, realizada no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, apresenta na segunda-feira (9), às 14h30, o filme “Luzes da Cidade”, de Charlie Chaplin. A classificação é livre, e a entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

Na sinopse, ao se apaixonar por uma jovem florista cega, que o confunde com um homem rico, o Vagabundo desenvolve uma amizade com um milionário excêntrico, que só o reconhece quando está bêbado. Em uma mistura de humor, romance e emoção, a obra de 1931 mostra a força do amor altruísta e da gentileza silenciosa.

“O Programa Pontos MIS valoriza a formação de público e a difusão cultural, trazendo a Americana obras cinematográficas de referência e contemporâneas. É uma oportunidade de ouro para os fãs da sétima arte”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A programação de fevereiro da Sessão Pontos MIS celebra a filmografia de Chaplin. A próxima exibição será “Tempos Modernos”, no dia 23. No dia 16, não haverá atividade em função do Carnaval.

O Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.