Sessões acontecem nesta segunda-feira, dia 19, e na seguinte, dia 26, a partir das 14h30

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, exibe, em janeiro, duas obras estreladas por Amácio Mazzaropi. As sessões serão realizadas nos dias 19 e 26, às 14h30, no museu, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A entrada é gratuita.

Os filmes são dirigidos por Abílio Pereira Almeida. No dia 19, o público vai conferir a comédia “Candinho” (1953), com classificação indicativa de 10 anos. Mazzaropi interpreta o caipira Candinho, encontrado quando bebê em um riacho na fazenda de propriedade do coronel Quinzinho, que anos depois surpreende o rapaz beijando sua filha. O caipira é expulso da fazenda e parte em direção a São Paulo, onde, por forças da vida, acaba reencontrando a paixão de sua juventude.

No dia 26, será exibido “Sai da Frente” (1952), filme de estreia de Mazzaropi, no qual ele interpreta Isidoro Colepícula, um atrapalhado dono de caminhão. Com a ajuda de seu cachorro Coronel, ele realiza uma mudança de São Paulo para a cidade de Santos. Depois de muita confusão com burocratas, policiais e motoristas no trânsito, Isidoro retorna à capital paulista transportando animais de um circo. A classificação indicativa é de 10 anos.

A exibição das obras integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

“Americana tem a oportunidade de conferir gratuitamente estas importantes obras de nosso cinema e conhecer em detalhes a rica cinematografia nacional graças à parceria do município com o MIS”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.