O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na segunda-feira (8), o filme “Dormir de Olhos Abertos” (2024), uma produção de quatro países com classificação indicativa de 18 anos. A sessão começa às 19h30 e tem entrada gratuita. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A trama se passa em uma cidade de praia no Brasil. Fu Ang, Kai e Xiaoxin quase não se encontram nessa comédia sutil de mal-entendidos. Mas, ao longo de um verão longo e quente, relações delicadas serão formadas entre eles, como ilhas em águas infestadas por tubarões.

O longa é dirigido pela cineasta alemã Nele Wohlatz e produzido por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho, roteirista e diretor de “O Agente Secreto” (2025). “Dormir de Olhos Abertos” foi filmado no Recife e aborda a vida de imigrantes e trabalhadores estrangeiros no Brasil.

“Trata-se de uma oportunidade única de conhecer esta obra resultante da cooperação entre Brasil, Alemanha, Argentina e Taiwan. Por isso, convido os fãs de cinema a prestigiarem a Sessão Pontos MIS”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

A atividade integra a Sessão Pontos MIS, realizada no município em uma parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.