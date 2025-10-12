O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, nesta segunda-feira, dia 13, o filme nacional “Quando Eu Era Vivo”, de Marco Dutra. A sessão gratuita começa às 19h30. A obra tem classificação indicativa de 12 anos. O MAC fica localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

O longa-metragem narra a história de Júnior, um homem que retorna à casa da família após perder o emprego e se separar da esposa. No local que já foi seu lar, ele se sente deslocado e mergulha em um estado de inércia, passando seus dias no sofá do velho Sênior enquanto remói frustrações pessoais e sonha com a jovem inquilina Bruna.

Ao encontrar objetos que pertenciam à falecida mãe, Júnior desenvolve uma obsessão por investigar o passado da família, fazendo com que as fronteiras entre a realidade e o delírio se tornem cada vez mais tênues.

A exibição integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura (Secretaria de Cultura e Turismo) e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

“Quem gosta de cinema está convidado a acompanhar as sessões Pontos MIS. Essa parceria traz filmes de ótima qualidade exibidos gratuitamente para a população”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.