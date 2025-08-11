O filme nacional “O Melhor Amigo” (2025) será exibido segunda-feira (11), às 19h30, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, durante a Sessão Pontos MIS. A classificação indicativa é de 16 anos e a entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A obra cinematográfica apresenta a praia de Canoa Quebrada, onde há o reencontro entre Lucas e Felipe. Enquanto Lucas se joga neste paraíso solar e musical, em busca de uma paixão ardente e incerta, Felipe, com sua presença sempre tão misteriosa, parece escorregar por entre os dedos. O filme foi produzido pela Vitrine Filmes, em parceria com a Telecine e a Deberton Filmes.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo e tem curadoria do coordenador do MAC Americana, Paulo Cesar dos Santos.