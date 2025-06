O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na próxima segunda-feira (29), às 19h30, o filme nacional “Sinhá Moça”, dirigido por Tom Payne e lançado em 1953. O longa-metragem tem classificação indicativa de 12 anos e a entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

O roteiro apresenta o município de Araruna, no final do século XIX, onde as fugas de escravizados preocupam os senhores, especialmente o coronel Ferreira, grande fazendeiro e latifundiário, possuidor de muitos escravos e líder resistente ao movimento abolicionista. Sua filha, Sinhá Moça, retorna de São Paulo com ideais abolicionistas e se apaixona por Rodolfo Fontes, um advogado também abolicionista. Os dois se envolvem em uma grande história de amor, que entra em conflito com os interesses financeiros do coronel.

“Sinhá Moça” é a terceira realização de Tom Payne como diretor e o 11° filme da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Foi uma das obras de maior êxito da companhia e, em 1954, ganhou dois prêmios internacionais, o Leão de Bronze no Festival de Veneza e o Urso de Prata no Festival de Berlim.

“A produção faz referências ao cinema norte-americano clássico e os cinéfilos mais dedicados vão identificar composições que remetem a ‘E o Vento Levou (1939)’ e ‘A Marca de Zorro (1940)’. Esta é uma ótima oportunidade para aprofundar conhecimentos sobre o cinema nacional e convido os americanenses a prestigiar a sessão”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Sessão Pontos MIS é realizada em parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

