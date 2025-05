O Museu de Arte Contemporânea de Americana (MAC) recebe, no dia 17 de maio (sábado), a Oficina Pontos MIS “Filme Sem Câmera”, voltada a crianças a partir de 8 anos e oferecida gratuitamente em uma parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. A atividade acontece das 8h às 12h no espaço, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. São 12 vagas e as inscrições podem ser feitas diretamente no MAC, pelo telefone (19) 3408-4825 ou e-mail [email protected].

A oficina propõe uma imersão lúdica no universo do cinema analógico, utilizando película Super 8mm para criar obras sem o uso tradicional de câmeras. A proposta é explorar técnicas manuais de produção cinematográfica por meio de materiais analógicos e jogos sensoriais.

“As crianças participantes vão descobrir como produzir filmes a partir de cores, texturas e intervenções diretas na película, em um processo que une arte, brincadeira e aprendizado coletivo. Será uma atividade divertida e lúdica, por isso convido as famílias a inscreverem seus filhos”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O oficineiro será Kaká, um artista multidisciplinar cujo trabalho transita entre cinema, instalações e educação. Com obras exibidas em instituições como o SFMoMA (São Francisco), CCCB (Barcelona), BienalSUR e Cinemateca Brasileira, ele também atua em projetos que unem arte e impacto social.

Como educador, coordenou iniciativas como “Fazer o Mundo Fazendo Vídeo” (Petrobrás) e “Filme e Mídia Menor”, em colaboração com comunidades Guarani Mbya. Sua abordagem integra práticas sustentáveis e a democratização do acesso à produção audiovisual.