Um macaco arremessou uma pedra que atingiu um turista e ele acabou morrendo. O caso insólito e trágico aconteceu na região turística de Sitio Fátima, na provincia de Al Haouz, no Marrocos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O acidente aconteceu na terça-feira (15 de abril de 2025). Segundo fontes locais, o incidente se deu quando a vítima explorava as paisagens montanhosa da zona, desfrutando a naturaleza.

O turista foi surpreendido pelo ataque repentino do macaco, que o agrediu lançando pedras. O animal estava em um ponto entre as rochas.

Uma das pedras atingiu a cabeça do homem. O resultado foi um ferimento grave que culminou com a morte do homem.

Apesar da rápida intervenção das autoridades locais e da polícia real, o turista faleceu no local.

Seu cuerpo foi trasladado até o IML local e foi aberta uma investigação.

Alerta com macacos

O incidente gerou comoção na comunidade local e entre os visitantes, destacando-se os riscos imprevisíveis de se interagir com a fauna silvestre em áreas naturais. As autoridades têm orientado os turistas a aumentar as precauções em zonas habitadas por símios.

Veja notícias internacional e turismo