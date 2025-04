Disse que tinha uma maconha em casa, mas eram 186 mil microtubos

Um homem que disse que tinha apenas um pouco de maconha em casa para consumo próprio foi detido esta madrugada em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado nos primeiros minutos desta terça-feira pós feriado prolongado.

A guarda municipal encontrou 186 mil microtubos para o envase de drogas na casa onde o rapaz estava. Ele disse que o local era uma ‘casa bomba’. O local fica no jardim Conceição e o homem foi detido depois de negar trabalhar para o tráfico, mas depois admitir e dizer estar em situação financeira difícil.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

DATA: 22/04/25 HORA: 00: 26

LOCAL: RUA BENEDITO DA COSTA MACHADO N°335 JD. CONCEIÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS/

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou um indivíduo moreno, trajando moletom próximo ao portão de acesso de uma residência.

Ao notar a presença da equipe se evadiu rapidamente adentrando ao portão que encontrava se aberto deixando cair ao solo um pedaço de maconha, na tentativa de alcançá-lo, a equipe acessou o corredor lateral da residência momento em que visualizamos M. 28 anos de idade.

Indagado sobre o indivíduo que havia se evadido disse não o conhecer, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado.

Disse que tinha maconha pra consumo próprio

Durante entrevista, o mesmo informou ter uma pequena quantia de maconha em seu quarto para consumo franqueando a entrada da equipe, durante busca em seu quarto foi localizado 1 tijolo de maconha.

Neste momento M. disse estar passando por dificuldade financeira e informou ali se tratar de uma ” casa bomba ” , nos levando até um quarto onde foi localizado:

-186.000 mil microtubos vazios

-2 facas com resquício de maconha

-1 liquidificador com resquício de cocaína

-1 Martelo de borracha

-1 balança de precisão

-6 Tijolos de maconha (7kg)

-1 saco com pó branco para mistura e refino de cocaína (12kg)

-3 pedaços de crack (527gr)

-80 pedras de crack

-392 porções de cocaina (522gr)

Para minimizar o risco de fuga, foi utilizado algemas conforme D8858/16 sendo os fatos apresentados pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão de M. Por tráfico de drogas e associação para o tráfico permanecendo este preso a disposição da Justiça.

Auxílio nesta ocorrência:

Viatura 125

Gcm Cavalcante

Gcm Santos

Viatura 10

Sub Morais

Gcm Bertoni

Viatura 150

Insp. Cleber

Gcm Damaceno

