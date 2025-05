Vanderlei Macris (PSDB) agora está cotado para ir para o União Progressistas, novo partido UP que surge da junção dos dois grandes partidos 44 e 11 em todo o país.

Até o mesmo passado, o tucano suplente de deputado federal era dado como nome certo no PSD.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele é apontado como, além de candidato a mais um mandato em 2026 (mais provável para deputado federal), ser também a novidade para 2028 em Americana, na sucessão de Chico Sardelli (PL), que não pode vir à reeleição.

Macris com Rafa Zimbaldi

Quem articula (pode ter convidado) VM para ir para o UP é o deputado estadual com base em Campinas Rafa Zimbaldi. Ele foi eleito em 2022 pelo Cidadania- que estava federado com o PSDB de Macris. Mas o seu partido tende a acabar no Estado e ele deve ser o coordenador regional da nova legenda.

Ainda tem o PSDB/Podemos-

Leia + sobre partidos política regional