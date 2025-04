O ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) estaria de mala e cuia para ir para o PSD de Gilberto Kassab e Odir Demarchi. O problema é que falta combinar com Odir e os 3 vereadores do partido na cidade- um deles o mais votado da história.

O NM passou o final de semana buscando informações no meio político e com integrantes do partido. Odir e Paulo Eduardo (vereador de mais de 5 mil votos) disseram desconhecer a informação. Lucas Leoncine disse ter ouvido rumores.

Pouca assessoria de Macris

Macris, que já foi todo poderoso da cidade, hoje tem assessoria escassa em Americana. Até o final de março, ele estaria próximo do Podemos e teria até liderança regional se articulava para sua campanha, mas agora no PSD o quadro muda.

O problema para os políticos do partido é a vinda de VM e as eleições 2028. Odir deve ser o candidato do partido com o apoio quase integral do governo Chico Sardelli (PL), mas o hoje quase ex-tucano seria uma enorme pedra no sapato porque viria para ‘comandar’ o PSD e ter seu nome colocado como candidato a prefeito na sucessão de Sardelli.

