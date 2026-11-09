Gestantes participantes do programa Mãe Americanense, promovido pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizaram uma visita à Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi nesta sexta-feira (6). Elas integram o território de abrangência do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Vila Mathiensen e são atendidas pelo SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana).

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A atividade faz parte das ações de preparação para o parto e de fortalecimento do vínculo das futuras mães com a rede municipal de saúde.

Guiadas pela enfermeira obstétrica Lucilene Almeida, as gestantes conheceram toda a estrutura do setor, incluindo as salas de pré-parto, parto e pós-parto, além da área de atendimento neonatal. Durante a visita, também receberam orientações sobre o trabalho de parto, os procedimentos hospitalares, o período de internação e os primeiros cuidados com o bebê. A iniciativa permitiu que as participantes conhecessem melhor a rotina da Maternidade e esclarecessem dúvidas sobre o atendimento.

“Conhecer a Maternidade antes do parto permite que as futuras mães se familiarizem com o ambiente, entendam como funciona o atendimento e esclareçam dúvidas diretamente com a equipe que fará o acolhimento no momento do nascimento de seus filhos. Esse contato prévio com o ambiente hospitalar ajuda a diminuir a ansiedade e contribui para que as gestantes se sintam mais seguras e confiantes para a chegada do bebê”, destacou a gerente assistencial do HM, Sarah Guimarães.

Uma das participantes, Juscilene Novais, que está na 27ª semana de gestação e espera a primeira filha, Ana Lívia, destacou a importância da iniciativa. “Por ser minha primeira gestação, tenho muitas expectativas e também estou muito ansiosa e com um pouco de medo em relação ao parto. Por isso, foi muito bom poder conhecer a Maternidade e conversar com a enfermeira antes desse momento. A gente consegue entender melhor como funciona o atendimento e tirar todas as dúvidas. Eu ainda não conhecia o espaço, e essa visita foi importante para me familiarizar com o local onde minha filha vai nascer”, contou.

Após conhecerem a Maternidade, as gestantes ainda participaram de uma roda de conversa sobre aleitamento materno, conduzida pela fonoaudióloga Sandra Regina Possobon, líder da equipe do Programa Mamãe Nenê, da Secretaria Municipal de Saúde de Americana. Durante a atividade, foram abordados temas como os benefícios da amamentação, a importância da pega correta, técnicas para estimular o bebê a mamar, posições que facilitam a amamentação, aleitamento em livre demanda e estratégias para superar as dificuldades mais comuns nos primeiros dias de vida do recém-nascido.

“Essa iniciativa é muito positiva e reforça o nosso compromisso com uma linha de cuidado integral, que acompanha a mãe desde o período de preparação para o parto até os primeiros dias de vida do bebê. Esse olhar envolve não apenas as questões de saúde, mas também os aspectos psicossociais, garantindo acolhimento, orientação e suporte em diferentes etapas.

Ao proporcionar esse contato antecipado com a Maternidade e oferecer orientações sobre amamentação, queremos que as futuras mães conheçam os serviços disponíveis e se sintam mais preparadas e seguras nesse momento tão importante. É um trabalho que integra diferentes áreas e fortalece a assistência oferecida às famílias de Americana”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Mãe Americanense

O programa Mãe Americanense oferece acompanhamento e orientação às gestantes do município, contribuindo para uma experiência mais segura e acolhedora durante a gestação e o nascimento dos filhos. A iniciativa é voltada a gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gravidez que estejam em acompanhamento pré-natal, residam em Americana há pelo menos um ano, tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo e estejam inscritas no Cadastro Único.

Ao longo de três meses, as participantes recebem orientações sobre saúde, planejamento familiar, aleitamento materno, parto, desenvolvimento infantil e fortalecimento dos vínculos familiares. O programa também promove atividades educativas e ações que aproximam as gestantes dos serviços disponíveis na rede municipal.

Ao final do ciclo, elas recebem gratuitamente um kit de enxoval com itens essenciais para os cuidados com o bebê, como carrinho, banheira, bolsa maternidade, roupas, fraldas e produtos de higiene.

Desde sua implantação, em 2023, o programa Mãe Americanense já atendeu 501 mulheres.

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