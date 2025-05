A Associação e Ponto de Cultura Estação Quilombo de Americana comunicou, por meio de suas redes sociais, o falecimento da yalorixá Mãe Elda de Oxossi, ocorrido na última segunda-feira (12), aos 76 anos. Reconhecida como uma das mais importantes lideranças espirituais e culturais do Recife, Mãe Elda foi velada nesta terça-feira (13), na sede da Nação do Maracatu Porto Rico, no bairro do Pina.

O sepultamento foi realizado no Cemitério de Santo Amaro, na região central da capital pernambucana.

Mãe Elda e o maracatu

Matriarca do maracatu e última mulher coroada Rainha do Rosário, em 1980, na histórica Igreja do Rosário dos Homens Pretos do Recife, Mãe Elda deixa um legado marcado por fé, resistência e luta por igualdade racial.

Iniciada no candomblé aos 14 anos, dedicou sua vida à espiritualidade, à educação e à valorização das tradições afro-brasileiras. Em seu terreiro, além de ensinar os fundamentos religiosos, promovia rodas de diálogo, ações educativas e culturais voltadas ao fortalecimento da presença negra nos espaços públicos.

Com atuação destacada junto à Nação Porto Rico, foi guia espiritual e conselheira, tornando o maracatu uma extensão do terreiro — expressão viva de fé, cultura e resistência urbana.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) lamentou oficialmente sua morte, destacando sua trajetória como símbolo da luta por direitos humanos, ancestralidade e afirmação cultural.

