Uma mãe acabou presa esta quarta-feira depois de bater no filho de 9 anos em Santa Bárbara d’Oeste. A criança bateu a cabeça e foi levada pela avó para o Pronto Socorro.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de maus-tratos. A denunciante relatou que, na tarde do mesmo dia, a Sra. D., teria agredido seu filho mais novo, ainda criança, o qual bateu a cabeça no chão e apresentou convulsões.

A outra filha da mulher, também criança, vive em ambiente insalubre, sem alimentação adequada, e igualmente sofre agressões constantes. No local, a Sra. D., foi identificada pelos policiais como ‘notadamente embriagada e com fala desconexa’.

Com autorização da proprietária do imóvel, foi realizada vistoria no interior da residência, sendo constatado ambiente totalmente insalubre para habitação: ausência de iluminação, odor extremamente fétido de alimentos e carnes em decomposição, presença de mofo nas paredes, acúmulo excessivo de lixo nos quartos e na cozinha, além de fogão e geladeira em estado deplorável, contendo restos de alimentos estragados.

Posteriormente, no hospital, o médico responsável pelo atendimento informou que o menor apresentou crises convulsivas e foi encaminhado para a realização de exames complementares. A ocorrência foi conduzida ao Plantão Policial, onde a indiciada permaneceu presa.

