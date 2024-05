Nem mesmo a chuva afastou o público do Festival “Itália na Brasil”, que terminou na noite deste domingo (26) com a cantora italiana Mafalda Minnozzi e o seu mais recente espetáculo, “Impronta Latina”. Mafalda uniu ritmos italianos e latinos e promoveu uma apresentação intimista: a cantora chamou alguns espectadores para assistir ao show diretamente do palco do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Ao todo, o evento promoveu mais de 20 horas de atrações, no sábado e no domingo, incluindo muita música e gastronomia típica diversificada.

“Realizamos uma grande festa para homenagear os 150 anos da imigração italiana no Brasil, coroada com essa belíssima performance da Mafalda Minnozzi. Nossos antepassados merecem esse presente, pois ajudaram a construir o que somos hoje. Foi um evento que atraiu famílias inteiras que se divertiram no CCL”, disse o prefeito Chico Sardelli, que prestigiou os dois dias de festa.

“Muito bonito e gratificante ver tanta gente curtindo mais esse evento realizado pela Prefeitura. Nossa gestão trouxe de volta a alegria das festas para Americana”, lembrou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Antes de Mafalda Minnozzi subir ao palco, o público acompanhou, neste domingo, as apresentações da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, com tarantelas e MPB, do Coral Ítalo Brasileiro, do cantor Odivan e dos Tenores do Brasil. No sábado, o cantor italiano Tony Angeli foi o destaque com a interpretação de vários clássicos. Também se apresentaram o pianista Mateus Pavan, o Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e a cantora Valéria Cruz.

A gastronomia incluiu diversos pratos típicos italianos, como massas, risotos e sanduíches, preparados por nove estabelecimentos: Trattoria Il Volo, La Grano, Churros Pasconita, Padaria Dona Vitória, Buenos Foodtruck, Poko Loko; Manhattan Gastrobar, Padaria Doce Sonho e Icy Gelato, além das cervejarias artesanais Kalango, Marés e Hoffen.

O evento também contou com Espaço Kids para a diversão das crianças e com área dedicada à exposição e venda de trabalhos em artesanato produzidos no município.

“Conseguimos trazer a alegria dos italianos e parte de sua gastronomia para a Avenida Brasil. Realizamos uma grande festa que reuniu pessoas de todas as idades, num clima de muita diversão”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Com entrada solidária, o público pôde contribuir com a doação de pacotes de macarrão para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

A organização do festival foi da Secretaria de Cultura e Turismo, em coprodução com a Bokme! Produções, empresa credenciada pela Prefeitura por meio de processo licitatório.

O Festival “Itália na Brasil” teve o apoio da empresa Fitas Progresso, do Hotel Florença e da diretoria do Circolo Italiano di Americana.