Completando dez anos de carreira e vivendo um momento profissional muito especial, as irmãs, Maiara & Maraisa, comemoraram o sucesso da turnê iMEMsidão, do navio Maiara & Maraisa em Alto-mar e anunciaram uma nova edição do projeto: Maiara & Maraisa In Concert!

O espetáculo chega em Campinas e estreia um formato inédito pela primeira vez no interior paulista. A apresentação vai acontecer durante o festival Multi Arena no dia 30 de abril no estacionamento do Shopping Iguatemi. Os portões abrem às 17h. A realização do show é da Multi Produtora.

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista, Área Vip e Camarote Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://multiarenacampinas.com.br/maiara-maraisa-in-concert/.

Um legítimo presente aos fãs de todas as regiões do Brasil, In Concert foi inspirado no sucesso de Ao Vivo em Portugal, um dos álbuns mais tocados de 2023 nas plataformas de música e no qual os sucessos da dupla receberam uma roupagem especial que conta com a presença de uma orquestra composta exclusivamente por mulheres.

O espetáculo é um formato diferente dos shows habituais da dupla e apresentação de um repertório exclusivo, como explicam as cantoras. “O momento pede um projeto assim, é um sonho antigo que implicava em muita maturidade e planejamento. Nossos fãs nos dão respaldo para sonhar, porque sabemos que eles embarcam e nos ajudam a realizar nossos sonhos”, reforçam as duas que estão ansiosas para apresentarem o novo show ao público de Campinas e região.

Os organizadores adiantam que a experiência será diferenciada. O show nunca visto em Campinas terá uma dinâmica de apresentação e palco que lembram os shows de Las Vegas. “Tudo é grandioso nesse show e realmente muito especial, impossível assistir e não se emocionar. Quem já participou de algum show delas, precisa ver esse novo e, quem não viu, terá a oportunidade de ver Maiara & Maraisa em um espetáculo que vai deixar memórias inesquecíveis”, afirma Estéfano Bespalec Junior, à frente da Multi Arena.

MULTI PRODUTORA

Há mais de 20 anos atuando no mercado do show business, a Multi Produtora, localizada na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo, já promoveu centenas de shows dos mais diversos gêneros musicais, além de também gerenciar e potencializar a carreira de diversos artistas. Pitty, CPM 22, Dilsinho, Planta & Raiz, Detonautas, Priscilla Alcantara, Marcelo D2, entre tantos outros são alguns dos importantes nomes da cena musical que já se apresentaram sobre a chancela da Multi Produtora.

SERVIÇO

Evento: Show Maiara & Maraisa

Data: 30 de abril

Horário de abertura dos portões: 17h

Local: Shopping Iguatemi Campinas – Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina – Campinas/SP.

Mais informações: https://multiarenacampinas.com.br/maiara-maraisa-in-concert/