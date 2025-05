A Prefeitura de Americana promove uma programação especial, de 5 a 30 de maio, para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado em 18 de maio. As atividades serão realizadas por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e apoiadores.

As ações integram as campanhas “Maio Laranja” e “Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes”, com atividades voltadas à orientação, mobilização e conscientização da sociedade sobre a violência sexual infantojuvenil.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destaca a importância da mobilização social em torno do tema. “Os direitos das crianças e adolescentes devem ser preservados. As políticas públicas de atendimento são ferramentas fundamentais para combater e prevenir a violência sexual, assegurando um ambiente saudável ao pleno desenvolvimento das crianças. Elaboramos uma programação abrangente para atingir diferentes públicos, com foco na prevenção, canais de denúncia e corresponsabilidade social”, afirma.

Entre as atividades previstas estão roda de conversa com o tema “O papel dos adultos na proteção das crianças”, Caixa do Desabafo e da Proteção, oficina “Maio Laranja”, exibição do vídeo educativo “Araceli”, ações artísticas da campanha “Faça Bonito”, além de caminhada, panfletagem, teatro e outras ações de conscientização.

Um dos destaques será o evento alusivo à campanha, nos dias 13 e 15 (terça e quinta-feira), das 8h às 12h, na Faculdade de Americana (FAM). As inscrições podem ser feitas até 4 de maio (domingo), por meio do link: https://forms.gle/GyyTWagKZTUp55os7.