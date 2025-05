O mês de maio é marcado pela cor laranja, que carrega um propósito essencial: o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para dar início às atividades de conscientização para a causa, o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) da Prefeitura de Nova Odessa está promovendo a Campanha “Faça Bonito” 2025, com o objetivo proteger as crianças e adolescentes.

A ação principal do mês acontecerá entre os dias 12 e 14. Serão duas rodas de conversa com os alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental 2 da EE (Escola Estadual) Professora Silvânia Aparecida Santos, no Parque Triunfo. Em formato de debate entre os alunos, a ação visa promover a discussão sobre a real importância do tema e os possíveis impactos e consequências que o abuso pode causar na vida das crianças e adolescentes.

Com o slogan “Dar voz às crianças e adolescentes é a chave para interromper o ciclo do abuso sexual infantil”, a campanha deste ano tem como objetivo promover a conscientização sobre os sinais de abuso e as formas de prevenção, assim como incentivar a denúncia desses crimes.

Segundo a coordenadora do CREAS, Solange Paulon, o número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual cresce dia a dia em todo o país, e isso afeta o desenvolvimento integral dos mesmos.

“Em 18 de maio, o ‘Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes’, reforçamos a cada ano a urgência de chamarmos a atenção a essa causa. Denuncie e procure o CREAS ou o Conselho Tutelar e o disque 100 para falar com os Direitos Humanos”, orientou a assistente social.

O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes são realidades alarmantes, presentes em todas as camadas sociais e em diferentes contextos. Muitas vezes, esses atos são cometidos por pessoas próximas às vítimas, o que dificulta sua identificação e denúncia.

“A nossa proposta é uma roda de bate papo e saber qual a visão das crianças e adolescentes diante dessa situação, além de trabalhar a informação, prevenção e compartilhar conhecimentos. É muito importante a parceria da família abordar essa questão desde a infância para no final de tudo proteger as nossas crianças e adolescentes”, finalizou Solange.

Além disso, é importante destacar a importância da escuta qualificada e do acolhimento adequado às vítimas de abuso e exploração sexual. Garantir que essas crianças e adolescentes recebam apoio psicológico, jurídico e social é fundamental para sua recuperação e para o enfrentamento dos traumas causados por essas experiências tão dolorosas.

“Neste ‘Maio Laranja’, nos unimos em prol da proteção das crianças e adolescentes. É responsabilidade de todos nós criarmos um ambiente seguro e acolhedor, onde nossas crianças possam crescer e se desenvolver livres do medo e da violência sexual”, defendeu o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Lembre-se: denunciar é proteger. Se você suspeita ou presencia qualquer forma de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, não hesite em denunciar. Disque 100 ou procure os órgãos competentes em sua região. Sua atitude pode salvar vidas e contribuir para a construção de um mundo mais justo e seguro para todos.