Maior seletiva de modelos do Brasil chega a Americana em maio

O Max Fashion Tour, a maior seletiva de modelos do Brasil, segue sua jornada em 2025 e faz sua próxima parada em Americana, interior de São Paulo. Promovido pela renomada agência de modelos Max Fama, o evento acontece nos dias 09 e 10 de maio, no Villa Americana Eventos, e oferece uma oportunidade única para quem sonha em ingressar no mundo da moda.

As inscrições são gratuitas e abertas para pessoas de 0 a 60 anos, independentemente do perfil ou experiência.

Com mais de 100 edições realizadas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis, o Max Fashion Tour se destaca pelo compromisso com a inclusão e diversidade, descobrindo novos talentos por todo o Brasil. Durante o evento, os participantes terão acesso a uma palestra exclusiva sobre o mercado artístico e serão avaliados por especialistas da Max Fama. Os aprovados terão a chance de iniciar uma carreira promissora no mundo da moda.

“Nosso objetivo é proporcionar oportunidades para talentos de todas as idades e perfis. Americana tem um grande potencial e estamos ansiosos para conhecer os futuros destaques da moda na região”, afirma Alex Silva, coordenador do evento.

Para participar, basta realizar a inscrição gratuita no site oficial da Max Fama (www.maxfama.com.br, na aba Max Fashion Tour). O Villa Americana Eventos, localizado na Avenida Bandeirantes, 2345 – Centro, conta com uma estrutura completa para receber os participantes e seus acompanhantes com conforto e comodidade. O estacionamento será gratuito.

A agência Max Fama também está realizando uma pré-seleção presencial em Americana, onde os caça-talentos da agência estão percorrendo a cidade em busca de novos rostos para o mercado da moda.

Sobre a Max Fama e seletivas

A agência de modelos Max Fama está no mercado desde 2002. Sediada em Pinheiros, zona oeste da capital de São Paulo, também possui três filiais, localizadas no Carrão, Vila Madalena (Models Black) e na região central de São Paulo.

Consolidada no mercado como a agência com maior número de “new faces” do Brasil, a Max Fama trabalha com todos os perfis de modelos, promovendo inclusão e diversidade no mundo da moda.

Serviço:

Max Fashion Tour

Data: 09 e 10 de maio de 2025

Local: Villa Americana Eventos

Endereço: Avenida Bandeirantes, 2345 – Centro, Americana – SP, 13478-700

Estacionamento: sem custo

Inscrições: www.maxfama.com.br (na aba Max Fashion Tour)

