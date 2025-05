Maíra Cardi e Thiago Nigro lançam livros em São Paulo

Na próxima quarta-feira (30), o Shopping JK Iguatemi, em São Paulo (SP), recebe o casal Maíra Cardi e Thiago Nigro para o lançamento oficial dos livros O que se come no céu? e O homem que comprou o tempo.

As sessões de autógrafos acontecem simultaneamente, a partir das 18h, na Livraria da Vila, localizada no 2º piso.

Ambos publicados pela Citadel Editora, os títulos marcam estreias importantes na trajetória dos autores: O que se come no céu? é o primeiro livro de Maíra, que compartilha reflexões sobre espiritualidade, saúde e propósito; já O homem que comprou o tempo marca a inserção inédita de Nigro na ficção, com uma narrativa sobre liberdade, escolhas e o verdadeiro significado da riqueza.

O evento, que será aberto para o público, contará com a presença de familiares, amigos e celebridades, convidados do casal.

Serviço

O quê: Lançamento dos livros “O homem que comprou o tempo” e “O que se come no céu?”

quarta-feira (30/04), a partir das 18h Onde: Livraria da Vila – Shopping JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi, São Paulo – SP

Livraria da Vila – Shopping JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi, São Paulo – SP Quanto: Entrada gratuita

FICHA TÉCNICA

Título: O que se come no céu?

Autora: Maíra Cardi Nigro

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550474485

Número de páginas: 272

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon

—

FICHA TÉCNICA

Título: O homem que comprou o tempo

Autor: Thiago Nigro

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550474461

Número de páginas: 272

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon

