Desde o início da vacinação contra a gripe, em 2 de abril, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, já aplicou 17.847 doses do imunizante nos públicos prioritários.

A vacinação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nas UBSs da Praia Azul e do São Vito, o atendimento se estende até as 20h.

Neste ano, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a Influenza ao calendário vacinal regular. Com isso, a vacinação deixa de ser restrita a campanhas sazonais e passa a estar disponível durante todo o ano para os grupos prioritários.

“A gripe não é uma doença leve para todos. Estamos em um momento estratégico para garantir a proteção antes da chegada do inverno, quando as complicações se agravam. A vacina está disponível em nossas unidades e é essencial que cada cidadão faça a sua parte”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Nosso esforço é contínuo para ampliar a cobertura. A vacina é uma barreira fundamental contra casos graves e óbitos, principalmente entre os mais vulneráveis”, reforçou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

“Estamos com toda a rede preparada para atender com qualidade e agilidade. Vacinar-se é um gesto de cuidado com a própria saúde e com a coletividade”, acrescentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Grupos prioritários da vacina:

Crianças de seis meses a menores de seis anos

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)

Idosos a partir de 60 anos

Povos indígenas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da educação

Integrantes das forças de segurança e das Forças Armadas

Caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo e portuários

Funcionários dos Correios

População privada de liberdade e seus cuidadores

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades (doenças crônicas e imunossupressoras)

Documentos

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e CPF ou Cartão SUS. Crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, com a caderneta. Trabalhadores e pessoas com comorbidades devem apresentar comprovação da ocupação ou da condição de saúde.

