A 7ª edição do programa Mãe Americanense foi concluída com a entrega de kits de enxoval a 34 gestantes, realizada na manhã desta quinta-feira (10), na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). O prefeito Chico Sardelli fez a entrega dos kits, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi. Desde a criação do programa, já foram beneficiadas 280 mulheres, alcançando 288 bebês.

O prefeito Chico ressaltou a importância do programa para as gestantes e seus bebês. “Este projeto foi implantado para oferecer às gestantes o suporte necessário durante o período gestacional, com orientações sobre saúde e cuidados com os bebês. A ação fortalece os vínculos entre mães e filhos e a rede de atendimento do município. Com a entrega dos kits, encerramos mais uma edição. O maior bem que podemos receber é o amor e o carinho. Estamos trabalhando por quem mais precisa. Desejo muita saúde a todas as gestantes e aos seus bebês”, disse.

O programa Mãe Americanense atende gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

Ao final de cada edição, as participantes recebem gratuitamente kits de enxoval compostos por carrinho de bebê, banheira, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e kit de roupas com 14 peças (calça, macacão e meias). O valor aproximado de cada kit é de R$ 1.000, custeado com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

Em parceria com o Fundo Social, também foram entregues kits de produtos de higiene (xampu, sabonete e lenços umedecidos), pomada de assadura, absorventes e cobertores confeccionados pelos alunos da Fatec (Faculdade de Tecnologia), além de fraldas provenientes de arrecadação realizada durante o 3º Torneio de Verão, promovido pela Secretaria de Esportes, entre outras doações.

Programa

“A oportunidade de gerar um filho é uma responsabilidade muito grande. É preciso seguir as orientações sobre a saúde e os cuidados com o bebê. O programa Mãe Americanense busca reunir as gestantes oferecendo diversas informações, com abordagens de profissionais e dinâmicas para fortalecer os laços entre a mãe e o bebê. É uma alegria poder participar deste momento tão especial na vida de vocês”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O programa foi lançado pelo prefeito Chico Sardelli, em junho de 2023, e é realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e entidades parceiras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A atividade é mantida com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou o envolvimento das equipes e das parcerias para o atendimento às gestantes em situação de vulnerabilidade do município. “Por meio dos CRAS, dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Fundo Social de Solidariedade, da equipe da SASDH e da Prefeitura, a realização do programa Mãe Americanense se consolidou na cidade, fazendo parte das políticas públicas de atendimento à população. Agradeço a todos os profissionais envolvidos neste trabalho em prol das gestantes e seus bebês. Seguimos agora para a oitava edição do programa, avançando mais uma etapa da atividade para atender mais gestantes do nosso município”, destacou.

Também participaram da entrega os vereadores Talitha De Nadai, Fernando da Farmácia, Leonora Périco, Pastor Miguel Pires, Gutão do Lanche e Thiago Brochi, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, a presidente dos Conselhos da Pessoa Idosa e de Assistência Social, Mariana Zimermann, a presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Maria Aparecida Pirassolli Brás Conte, a professora da Fatec, Maria Adelina Pereira, e representantes da empresa Bekaert Deslee, que forneceu o tecido para os cobertores.