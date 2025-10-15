Iniciativa da Prefeitura já atendeu a 358 gestantes desde 2023 com itens de enxoval

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou 52 kits de enxoval para bebês às participantes da 9ª edição do programa Mãe Americanense, na manhã desta terça-feira (14). A entrega ocorreu na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), no bairro São Roque, com as presenças do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, entre outros convidados.

Implantado em 2023 pela Prefeitura, o programa já contemplou 358 gestantes e 362 crianças. A 10ª edição está em andamento nos territórios dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) São Manoel, Jardim Guanabara, Vila Mathiensen, Praia Azul, São Jerônimo e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

“Gostaria de parabenizar a todas vocês, mães beneficiadas pelo programa, que trabalham às vezes em jornada dupla e tripla para poder ter o seu filho e cuidar deles com todo o seu amor dentro de casa. Até o momento já são 358 mães contempladas com os enxovais pelo Mãe Americanense, e o trabalho continua. Desejo a todas as famílias aqui presentes que os bebês venham com muito carinho e saúde. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, que Deus abençoe ricamente a vocês”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Gostaria de agradecer também aos representantes dos Centros de Referência da Assistência Social de toda a cidade. Sem o trabalho deles, nada disso seria possível. Nós passamos as coordenadas, e vocês executam o trabalho da melhor forma possível. Esperamos que todos os bebês venham com bastante saúde e que vocês consigam dar um futuro melhor para todas essas crianças”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

Programa

O Mãe Americanense atende gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, que residam em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único. Os kits de enxoval são fornecidos para as participantes gratuitamente. Os itens são adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social no valor aproximado de R$ 1.000 cada. Também são entregues kits de higiene e outros itens doados ao Fundo Social de Solidariedade.

O conjunto inclui carrinho de bebê, banheira, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e um kit de roupas com 14 peças (calças, macacões e meias). As gestantes ainda receberam produtos de higiene (xampu, sabonete e lenços umedecidos), pomada para assaduras, cobertores confeccionados por alunos da Fatec, além de fraldas arrecadadas no Torneio de Verão, promovido pela Secretaria de Esportes, e absorventes doados durante a apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

“É com grande alegria que celebramos a nona edição do programa Mãe Americanense, e a décima já está em andamento. Hoje, com a entrega de mais 52 kits de enxoval, celebramos a concretização desse projeto, que, em parceria com a Lionela e a Tamara, por meio do Fundo Social, já beneficiou 358 mães da nossa cidade. Agradecemos também ao prefeito Chico Sardelli pela oportunidade de fazer parte deste projeto, pois, trabalhando em conjunto, continuaremos a aprimorar as políticas públicas em benefício daqueles que mais necessitam em Americana”, comemorou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Esse kit é preparado com muito carinho para as mães. É feito por meio de doações que recebemos da própria população em eventos pela cidade. Todos os itens do enxoval são de alta qualidade, e esperamos que vocês aproveitem da melhor forma possível essas doações”, disse Tamara Cury, coordenadora do Fundo Social de Solidariedade.

O programa Mãe Americanense é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e o Fundo Social de Solidariedade.

Também participaram da cerimônia os vereadores Leco Soares, Leonora Périco, Pastor Miguel Pires, Gutão do Lanche e Marcos Caetano; o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; a presidente dos Conselhos da Pessoa Idosa e de Assistência Social, Mariana Zimermann; o presidente da Cruzada das Senhoras Católicas, Paulo Roberto Pereira; e o presidente do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA), Luis Rosa.