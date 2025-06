A Polícia Civil de Americana incinerou, nesta quinta-feira (12), um lote com mais 800 quilos de drogas apreendidas (crack, maconha, cocaína e haxixe) e com autorização judicial. A nova iniciativa ocorre pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e foi acompanhada por um promotor de Justiça, que fiscalizou os lacres das embalagens e conferiu a conformidade entre os volumes destruídos e os registros policiais.

De acordo com informações da Polícia Civil, a Operação “Incineração” foi realizada na manhã desta quinta-feira na sede da Dise, em Americana. Houve a destruição de 800 quilos em drogas apreendidas durante operações policiais anteriores, em toda a área de circunscrição da Seccional, com fundamento em autorização judicial previamente expedida. O procedimento assegura que as substâncias não retornem ao mercado ilícito e contou também com a presença de representantes da Vigilância Sanitária.