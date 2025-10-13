Evento beneficente reforça a tradição e a solidariedade, buscando valorização cultural e social

A 37ª Festa das Nações de Nova Odessa atraiu mais de 10 mil pessoas em dois dias de evento. A tradicional celebração foi promovida pela Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), trazendo gastronomia típica de diversos países, apresentações culturais e shows musicais. Mesmo com o cancelamento da programação de sexta-feira (10/10) devido às chuvas, o sucesso do evento se manteve no sábado (11/10) e no domingo (12/10).

Entre os destaques do fim de semana estiveram as apresentações do Coral e Grupo de Dança do Clube da Melhor Idade, além dos shows de Rai Emanuel, Modo Sertão, D’Lucca & Gabriel, Filipe Garrido e do grupo Beatles Alive, que encerrou o evento em grande estilo.

Importância

O prefeito de Nova Odessa Cláudio Schooder, o Leitinho, destacou a importância de valorizar as tradições e ajudar as entidades locais. “A Festa das Nações superou as expectativas unindo mais de 10 mil pessoas. Nova Odessa está de parabéns. Mais uma vez as entidades assistenciais puderam contar com o apoio da população”, afirmou ele.

O gestor do Departamento Municipal de Cultura, Lucas Frigeri, também comemorou o resultado do evento. “Essa festa é o reflexo de um trabalho coletivo, que une voluntariado, diversidade e amor pela cidade”, afirmou.

O presidente da AEANO, Carlos Pinotti reforçou o empenho das entidades participantes. “Cada uma trabalhou com dedicação para oferecer o melhor ao público. Agradeço à Prefeitura pelo apoio e a toda a população que compareceu, colaborou e ajudou a fortalecer o trabalho assistencial feito em nossa cidade”, declarou.