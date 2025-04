Mais de 2 mil disputam pra dar aulas em Sumaré

Sumaré realizou no último domingo (27) o processo seletivo para a contratação de professores temporários e demais profissionais da educação. A prova objetiva, aplicada em duas escolas da cidade — Professora Neusa de Souza Campos, no Jardim Picerno, e José de Anchieta, na região central —, reuniu milhares de candidatos de diversas cidades da região.

Serão contratados professores de Ensino Fundamental (1 e 2), professores para Educação Especial, Fonoaudiólogo Educacional e Terapeuta Ocupacional Educacional.

Ao todo, foram realizadas 2.057 inscrições, das quais 1.799 foram efetivadas para a participação na prova. A taxa de abstenção foi de 32,46% no dia da avaliação.

O gabarito da prova já está disponível no portal oficial da Secretaria Municipal de Educação, no endereço: www.educacaosumare.com.br/ProcessoSeletivo. A próxima etapa do processo inclui a apuração das provas objetivas, com a divulgação dos resultados prevista para o dia 8 de maio.

O prefeito Henrique do Paraíso comemorou a grande adesão ao processo. “Esse resultado mostra a confiança da população no trabalho que estamos desenvolvendo na área da Educação. Nosso compromisso é valorizar os profissionais e garantir qualidade de ensino nas escolas municipais”, disse.

O vice-prefeito André da Farmácia também destacou a importância da iniciativa. “O processo seletivo é fundamental para reforçar a rede municipal com profissionais qualificados e preparados para atender nossos alunos com excelência”.

Já o secretário de Educação, Danilo de Azevedo, enfatizou a transparência do certame. “Nosso compromisso é com a lisura e a organização. O processo transcorreu com total tranquilidade e dentro dos critérios estabelecidos, garantindo igualdade de oportunidades para todos os participantes”.

Sumaré vai receber feira de artesanato com programação especial de Dia das Mães

A Prefeitura de Sumaré vai realizar uma edição especial da Feira de Artesanato em homenagem ao Dia das Mães. O evento acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de maio, das 9h às 15h, na Praça Rotary Rosa Maluf — a Praça Canon —, na região central. O evento vai oferecer arte, criatividade e afeto para quem busca presentes com significado. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré.

Além do artesanato, a programação inclui apresentações musicais ao vivo e praça de alimentação com food trucks, tornando o espaço ainda mais acolhedor e convidativo para toda a família.

Com foco na valorização do artesanato local, a feira destaca a produção autoral e o fortalecimento da identidade cultural por meio da economia criativa. De acordo com a secretária de Cultura e Turismo de Sumaré, Cecília Teixeira, a proposta é oferecer ao público opções de presentes unindo talento e memória afetiva. “Queremos fortalecer a economia criativa e valorizar o trabalho dos artesãos locais, oferecendo à população uma alternativa de lazer com propósito. Queremos aproximar quem produz com carinho de quem busca um presente especial”, disse.

Serviço

Feira de Artesanato – Especial Dia das Mães

Data: 9, 10 e 11 de maio

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Rotary Rosa Maluf (Praça Canon), Centro, Sumaré.

