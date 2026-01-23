Quatro foram presos com entorpecentes nesta quinta-feira (22) pela Polícia Militar

Duas ocorrências de tráfico de drogas registradas na quinta-feira (22) no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, resultaram na prisão de suspeitos e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e outros materiais ligados à atividade criminosa. As ações foram realizadas por equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) durante patrulhamento preventivo na região.

Na manhã de quinta, na Rua Tiradentes, policiais visualizaram três indivíduos em atitude típica de traficância. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Durante o acompanhamento e a abordagem, um dos indivíduos foi detido com uma bolsa contendo R$ 681 em dinheiro, aproximadamente 155 gramas de maconha, 11 gramas de crack, 17 gramas de “dry”, 125 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia; após os procedimentos legais, dois foram liberados e um permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já no período da tarde, outra equipe policial atuava na Rua Marechal Hermes da Fonseca quando flagrou um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação dos policiais, ele fugiu, dispensando uma sacola e tentando se esconder em residências próximas, mas acabou localizado. No local onde a sacola foi abandonada, foram apreendidos R$ 983 em dinheiro, um aparelho celular, cerca de 237 gramas de maconha, 22 gramas de “dry” e 37 gramas de cocaína. O suspeito foi conduzido à Delegacia e permaneceu preso.

Furto de fios

Além das ocorrências de tráfico no Jardim Amanda, o 48º BPMI também atendeu outras ações policiais na região. Na madrugada de sexta-feira (23), um homem foi preso por furto de fios no bairro Recanto do Sol, em Hortolândia. Após acionamento via 190, policiais localizaram o veículo utilizado no crime e encontraram cerca de 70 metros de fios telefônicos no porta-malas. O responsável foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso.

Procurados

Ainda na quinta-feira, uma mulher procurada pela Justiça por tráfico de drogas foi capturada no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia, durante patrulhamento. Contra ela havia mandado de prisão em aberto, sendo conduzida ao Plantão Policial e recolhida à disposição da Justiça.

Em Sumaré, no Parque Residencial Campo Belo, um homem procurado pelo crime de furto também foi capturado após abordagem policial. Ele foi apresentado no Distrito Policial e permaneceu preso. As ocorrências reforçam a atuação do 48º BPMI no combate ao tráfico de drogas e a outros crimes na região de Hortolândia e Sumaré.